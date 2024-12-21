مع قرب إجازة الـ"كريسماس".. حدود المشتريات عبر الـ"كريدت كارد" خارج مصر ببنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

يتزايد الطلب على استخدام بطاقات الائتمان الـ"كريدت كارد" خارج مصر مع قرب إجازة رأس السنة "الـ"كريسماس" بهدف سداد مشترياتهم إلكترونيا من حسابهم بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجدين بها عبر نظام التسوية والمقاصة العالمي.

ويتيح نظام التسوية والمقاصة العالمي قبول سداد العميل مشترياته خارج مصر من حسابه بالعملة المحلية على بطاقة "كريدت كارد" بأي عملة دولة أخرى بالتعاون مع شركتي فيزا وماستر كارد العالميتين مقابل خصم عمولة تدبير عملة.

بعد انفراجة أزمة سعر الصرف رفعت البنوك في الربع الأول من العام الجاري حدود التعاملات باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للدفع الإلكتروني للمعاملات الدولية سواء بالتسوق من خارج مصر أو عبر مواقع أجنبية على الإنترنت.

وبطاقة الائتمان هي الوحيدة التي تعتمدها البنوك للاستخدام خارج مصر بعد توقف المعاملات الدولية على بطاقتي الخصم المباشر "دبت" والمدفوعة مقدما منذ العام الماضي وحتى الآن للسيطرة على التعاملات وبعد سوء استخدام لبعض العملاء.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل سداد المشتريات باستخدام بطاقات "كريدت كارد" خارج مصر مع إجازة الكريسماس,

البنك الأهلي

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقات ماستركارد وورلد وورلد إيليت، وفيزا Signature، و Infinite: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.



بنك مصر

- بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة الذهبية: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة البلاتينية: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

-بطاقة Visa Signature: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.