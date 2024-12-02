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انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

11:23 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.44 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 161.50 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.15 جنيه للشراء ، و 13.22 جنيها للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.47 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.02 جنيه للشراء، و 131.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.34 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و70.11 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

أسعار العملات العربية الدينار الكويتى الريال السعودي الدرهم الإماراتي
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