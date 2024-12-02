بعد تغطية الطرح الخاص 6 مرات.. غلق باب الاكتتاب العام في المصرف المتحد غدا

كتبت- منال المصري:

يغلق المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- باب الاكتتاب العام أمام الأفراد غدا الثلاثاء بعد مرور أسبوع من بدء فتح باب الاكتتاب أمام الأفراد الأربعاء الماضي.

يوم الاثنين الماضي تم إغلاق باب الاكتتاب الخاص في المصرف المتحد بعد أن تم تغطيته أكثر من 6 مرات وفق بيان للمصرف المتحد في وقت سابق.

والمصرف المتحد المدرج في برنامج الطروحات الحكومية يسعى البنك المركزي للتخارج منه وبيعه إلى مستثمر أو الطرح في البورصة للتوافق مع القانون الذي ينص على عدم امتلاك المركزي أي بنك بصفته الرقيب على كل البنوك.

كان المصرف المتحد حدد طرح نسبة 30% من إجمالي رأس المال في البورصة المصرية بواقع 330 مليون سهم عاديا، تتوزع بين 95% من إجمالي الأسهم للطرح الخاص و5% للطرح العام.

ووفق بيان للمصرف في وقت سابق، فإنه تم تغطية شريحة الطرح الخاص والبالغ عددها 313.500 مليون سهم بعدد 6 مرات وذلك من المؤسسات المالية والجهات والمستثمرين الأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وتم تحديد السعر النهائي لعملية الطرح بمبلغ 13.85 جنيه للسهم، وعليه فإن السعر النهاني الأسهم الطرح العام البالغ عددها 16.5 مليون سهم يبلغ 13.85 جنيه للسهم الواحد.

ويعني ذلك أن المصرف المتحد جمع في الطرح الخاص نحو 4.3 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد الانتهاء من الطرح الخاص أن تصل الحصيلة إلى نحو 5.2 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم المصرف المتحد فور الانتهاء من الفترة المقررة لتلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح العام وبعد استيفاء المتطلبات الأزمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة واالستشارات القانونية - بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.