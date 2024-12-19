ارتفاع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي وانخفاض الدينار الكويتي اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بنهاية التعاملات اليوم الخميس مقارنة بنهاية التعاملات أمس، بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، وذلك وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وذلك الارتفاع جاء بعد عودة الدولار للارتفاع بنحو 5 قروش مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس في البنوك.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 165.03 جنيه للشراء ، و165.58 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.84 جنيه للشراء بزيادة قرش، و13.88 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: هنا