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بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%

04:08 م الخميس 19 ديسمبر 2024

بنك انجلترا المركزي

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كتبت- منال المصري:

قرر بنك إنجلترا في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم بأغلبية أعضائه تثبيت سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75% بسبب ارتفاع التضخم.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، الصادر اليوم، ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا إلى 2.6% في نوفمبر ي من 1.7% في سبتمبر أعلى قليلا من التوقعات السابقة.

وأرجع البنك في تقريره هذا الارتفاع إلى التضخم القوي في السلع الأساسية والمواد الغذائية، وظل تضخم أسعار المستهلك في الخدمات مرتفعا.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الارتفاع بشكل طفيف على المدى القريب، وفق البيان.

بنك إنجلترا سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية
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