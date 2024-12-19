بعد قرار الفائدة الأمريكية.. سعر الـ"بتكوين" ينخفض مجددا إلى 102 ألف دولار اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 2.66 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل 102.18 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وجاء الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.25% على الدولار في اجتماعه أمس للمرة الثالثة على التوالي وهو ما خالف توقعات المحللين حول تعزيز خفض الفائدة الأمريكية بزيادة أسعار العملات المشفرة.



وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين"نحو 95 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم.

وخلال آخر أسبوعين سجلت بيتكوين قفزات متتالية لتصل إلى مستوى قياسي نحو 108 آلاف دولار،وذلك بعد تعهد دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ببناء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة وأنه سيجعل واشنطن عاصمة العملات المشفرة.