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ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.13 جنيه للشراء ، و 165.25 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و 13.85 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.35 جنيه للشراء بزيادة 17 قرشًا، و135 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء ، و 13.94 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.12 جنيه للشراء، و 71.71 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا


أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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