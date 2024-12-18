لماذا خفض المركزي الأمريكي اليوم سعر الفائدة 0.25% للمرة الثالثة في 2024؟

كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 اليوم مسجلة 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%.

وقال الفيدرالي في تقرير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة.

فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا، وفق التقرير.

وأوضحت اللجنة أن التضخم حقق تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا بشكل معتدل.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل و2% من التضخم على المدى الأطول.

وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتشغيل والتضخم متوازنة تقريبا موضحة أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة متيقظة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وستعمل اللجنة بعناية على تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر قبل المزيد من التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وأكد التقرير أن اللجنة ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وتلتزم اللجنة بقوة بدعم أقصى قدر من التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.

وستأخذ اللجنة في الاعتبارتقييمات مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.