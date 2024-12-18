المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثالثة على الدولار

كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% على الدولار في آخر اجتماع اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2024 اليوم وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وتراجع سعر الفائدة على الدولار بعد قرار اليوم إلى 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%.

كان المركزي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة خلال آخر اجتماعين له حيث خفض سعر 0.5% على الدولار في سبتمبر الماضي و0.25% في نوفمبر مسجلا 4.5% 4.75%.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن تسارع المعدل السنوي للتضخم بأمريكا بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.7% من 2.6% في أكتوبر الماضي، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.