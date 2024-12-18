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على خطى الفيدرالي الأمريكي.. 4 دول خليجية تخفض سعر الفائدة

11:33 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

البنك الفيدرالي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

وقعت 4 دول خليجية خفضا على سعر الفائدة اليوم في أول رد فعل عقب قرار الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.25% على الدولار في اجتماعه اليوم.

وخفض البنك المركزي الإماراتي ومصرف البحرين المركزي سعر الفائدة 0.25%، فيما قطع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة 0.3%، وفق ما نشرته "سي إن بي سي عربية" اليوم.

كما خفض المركزي السعودي سعر اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" 0.25% اليوم، وفق ما نشرته "الشرق مع بلومبرج".

وفي آخر اجتماع خلال 2024 خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وذلك للمرة الثالثة على التوالي إلى 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%.

وتتماشى الدول الخليجية مع قرار الفيدرالي حول قرار الفائدة بفعل ارتباط تجارة النفط بالدولار.

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