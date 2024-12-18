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بعد قفزة الدولار.. ارتفاع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم

05:31 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

عملات عربية وأجنبية

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كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء بين البنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وذلك الارتفاع جاء بعد عودة الدولار للارتفاع بنحو 9 قروش مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم مقارنة بتعاملات أمس في البنوك.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 165.12 جنيه للشراء بزيادة 27 قرشًا، و165.67 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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