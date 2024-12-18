قبل قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الـ"بيتكوين" ينخفض من مستواه القياسي مسجلا 104 ألف دولار اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت العملة الرقمية بيتكوين بشكل مفاجئ بنسبة 2.89% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 104.2 ألف دولار لتنخفض من مستواها القياسي، حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

خلال آخر أسبوعين سجلت بيتكوين قفزات متتالية لتصل إلى مستوى قياسي نحو 108 آلاف دولار أمس بعد تعهد دونالد ترامب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ببناء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة وأنه سيجعل واشنطن عاصمة العملات المشفرة.

وهذا التراجع يأتي وسط ترقب الأسواق الدولية قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حول حسم سعر الفائدة على الدولار في آخر اجتماع في 2024 اليوم الأربعاء وسط توقعات بإبطاء الفيدرالي وتيرة خفض الفائدة في 2025 بسبب سياسات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض إجراءات حمائية على التجارة الواردة من الصين والمكسيك وكندا.

وتحرك الفائدة على الدولار إلى مستوى نزولي يعزز من مكاسب الذهب والعملات الرقمية بسبب تراجع العائد المقدم عليها أو العكس.