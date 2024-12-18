انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الثلاثاء أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.5 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.5 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.









