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انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

10:34 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفاض سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار الثلاثاء أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.5 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.5 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.




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