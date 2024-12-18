انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.17 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشًا، و165.29 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.8 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.17 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشا، و134.83 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا.

سعر الريال القطري: 12.87 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.02 جنيه للشراء، و71.61 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.











