شهادات وودائع وأذون خزانة.. ما أفضل الخيارات لاستثمار أموالك بالبنوك؟

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك باقة متنوعة من أوعية الادخار بأسعار فائدة جاذبة لإغراء العملاء باستثمار مدخراتهم بطريقة آمنة ودون مخاطرة، مع نهاية العام الجاري وسط توقعات بقرب خفض المركزي للفائدة العام المقبل.

ووصلت أسعار العائد خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

من أهم أوعية الادخار التي تحظى بإقبال العملاء هي شهادات الادخار وأذون الخزانة وسندات الخزانة، والودائع وكل نوع منهم له شريحة العملاء المستهدفة.

وفي السطور التالية يقدم مصراوي مزايا أهم أوعية الادخار في البنوك.

شهادات الادخار

تأتي شهادات الادخار ذات العائد الثابت على رأس اهتمامات العملاء خاصة من شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات لحصولهم على سعر عائد مرتفع ودورية صرف منتظمة تساعدهم على سداد تكلفة المعيشة.

ويصرف بنكا الأهلي ومصر أسعار فائدة سنوية على شهادة أجل سنة بسعري 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي وهي تعد الأعلى على مستوى البنوك.

كما يقدم نفس البنكين الحكوميين- ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية- شهادة ادخار بعائد متدرج أجل 3 سنوات يصل إلى 30% في السنة الأولى.

ولكن هذا النوع من الادخار لا يناسب العميل الذي يحتاج إلى سيولة طارئة حيث تحظر الشهادة كسرها واسترداد أصل الأموال إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

أذون الخزانة

أذون الخزانة تأتي في الترتيب الثاني بعد الشهادات على مستوى العائد المرتفع دون أدنى مخاطرة، بعد أن اقترب العائد إلى نحو 32% قبل خصم الضرائب.

وأذون الخزانة هي استثمار قصير الأجل يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، وتتراوح آجال الأذون بين 3 و6 و9 أشهر وسنة كحد أقصى ويتم صرف العائد مقدما من ثاني يوم شرائها من أحد البنوك التي يتعامل معها العميل.

ويحق للعميل استرداد أمواله أو جزءا منها في أذون الخزانة من ثاني يوم ربطها لكن يتوقف ربح وخسارة العميل وفق العائد السائد في وقتها.

سندات الخزانة

تعد سندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل من الأسعار المميزة المقدمة لدى بنوك مصر وتمنح أسعار فائدة وصلت إلى نحو 24.25%، في آخر عطاء لها.

وتتراوح أجال أذون الخزانة بين سنة ونصف وعامين، و3 سنوات و5 سنوات إلى 15 عاما، وتتنوع بين العائد الثابت والمتغير المرتبط بسعر العائد لدى المركزي.

ويحق للعميل كسر السند واسترداده كلها أو جزءا منها من ثاني يوم شرائها وعرضها للبيع في السوق الثانوية بالبورصة المصرية.

الودائع قصيرة الأجل

تعد الودائع قصيرة الأجل من أحد أوعية الادخار المتاحة أمام العملاء الذين يحتاجون الحصول على عائد على مدخراتهم في مدة قصيرة دون حبس السيولة لمدد طويلة.

وتتراوح آجال الاستثمار في الودائع بين يوم وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين إلى سنة بسعر عائد يتباين من أجل إلى آخر، ويصرف العائد بنهاية مدتها.

ويتوقف اختيار العميل لأي أجل وديعة وفق مدى احتياجه لمعدلات السيولة ويمكن للعميل استرداد أمواله أو جزءا منها من ثاني يوم شرائها دون الحصول على عائد بسبب كسرها قبل انتهاء آجالها.