تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في 3 بنوك أخري، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

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