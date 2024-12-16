تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في 3 بنوك أخري، فيما استقر في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
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