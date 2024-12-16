شراكة استراتيجية.. البنك التجاري الدولي يدعم نمو صناعة الأغذية المصرية لتحقيق تنمية مستدامة

كتبت- منال المصري:

وقّع البنك التجاري الدولي مصر CIB أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية CFI ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للغرفة عن عام 2025.

جاء ذلك، وفق بيان البنك اليوم، خلال فاعليات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية الذي تنظمه الغرفة تحت عنوان "غذاء مصر" برعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك بدعم الصناعات الحيوية في الاقتصاد المصري، بما يُساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وتعد غرفة الصناعات الغذائية هي الممثل الرسمي لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، حيث تقدم العديد من الخدمات التي تساهم في تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها في الأسواق المحلية والعالمية.

كما تعد الغرفة أحد أكبر غرف الاتحاد من حيث عدد الأعضاء والذي يبلغ حوالي 24000 شركة طبقاً لعضوية عام 2023، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الصناعات الغذائية في قيادة النشاط الصناعي والتصديري المصري، حيث بلغت صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 8.8 مليار دولار عام 2023.

كما تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مالية شاملة ومبادرات بناء القدرات لأعضاء الغرفة، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق.

يحرص البنك التجاري الدولي مصر CIB، من خلال رعايته للغرفة على التواجد المباشر إلى جانب شركات الصناعات الغذائية في كافة الفعاليات التي تنظمها الغرفة إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجاري الدولي لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيقدم البنك مجموعة من الحلول المالية وغير المالية لأعضاء الغرفة، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم CIB برامج بناء القدرات التي تركز على سهولة الوصول للتمويل، والاستعداد للتصدير، والتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.

وأعرب أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع البنك التجاري الدولي مصر CIB وبأهمية هذه الشراكة في دعم استراتيجية غرفة الصناعات الغذائية التي تهدف إلى دفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة وتحقيق أعلى معايير الجودة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرات التنافسية للأعضاء بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وذلك من خلال تعاون الغرفة مع الوزرات والهيئات الحكومية المختصة.

وأضاف "الجزايرلي": " قدمت غرفة الصناعات الغذائية العديد من المشاريع التوعوية وبرامج التطوير والتدريب وتأهيل ودعم فني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الدولية في البيئة والجودة فضلاً عن مساهمتها في تمكين السيدات في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي".

وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت في قيادة القطاع الغذائي المصري إلي تحقيق معدلات نمو في الصادرات تتراوح ما بين 10 الي 15% سنوياً حيث من المتوقع أن تصل بنهاية 2024 الي 10 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.

وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي البنك التجاري الدولي مصر CIB إن البنك يحرص دائماً على دعم وتوطين الصناعات المصرية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية نظراً لأهميته في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد أن الدعم يشمل جميع الجوانب المالية وغير المالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة.

وقال رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، إن البنك يحرص أيضاً على مساعدة الشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويوفر CIB مجموعة من مقدمي الخدمات في العديد من المجالات غير المالية لتقديم خدماتهم للشركات تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذي يساعد الشركات في تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم.

وقال هاني الديب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB إن البنك يقدم للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك إلا وقت استلام المستندات بعد الانتهاء من فتح الاعتماد او اصدار مستندات التحصيل من جانب البنك.

وكذلك إمكانية الوصول "أونلاين" إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أي جهاز وفي أي وقت.