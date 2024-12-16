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سعر الدولار اليوم يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين

01:17 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بقيمة بين قرشين و5 قروش، خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين، في 9 بنوك، مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع..

بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.81 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: من هنا

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