سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الاثنين في 4 بنوك، مقارنة بأسعار الأحد أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع،بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و 13.54 جنيه للبيع.