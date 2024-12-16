انخفاض أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.24 جنيه للشراء بتراجع 29 قرشا، و165.21 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشا.

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.8 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.23 جنيه للشراء، و 134.89 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشا للشراء البيع.

سعر الريال القطري: 12.88 جنيه للشراء ، بتراجع قرشين، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.05 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشا، و 71.64 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا.