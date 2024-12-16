سي آي كابيتال تعلن التخارج من حصتها الإستراتيجية في شركة تعليم لخدمات الإدارة

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية "سي آي كابيتال" المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام بيع حصتها الاستثمارية في شركة "تعليم" لخدمات الإدارة (TALM.CA) ("تعليم") بنجاح، وذلك بعد فترة استثمار دامت خمس سنوات.

ووفق بيان للهيئة اليوم، قد حقق هذا التخارج عوائد استثنائية بلغت أربعة أضعاف ونصف قيمة رأس المال المُستثمر، مع تحقيق معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي 50%.

ولعبت سي آي كابيتال خلال فترة إدارتها دورًا محوريًا في تحقيق النمو النوعي لشركة تعليم، مما رسخ مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في قطاع التعليم العالي.

وحققت تعليم العديد من الإنجازات تحت التوجيه والإدارة الاستراتيجية لشركة سي آي كابيتال من بينها:

تحقيق هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بمقدار 4 أضعاف تقريبًا، وهو ما يشير إلى تطور كبير في الكفاءة التشغيلية ونمو نطاق الأعمال.

- زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب من 5.398 ألف طالب لتصل إلى 12.251 ألف طالب، مما مَكن عدد أكبر من الطلاب من الحصول على تعليم بجودة عالية، بالإضافة إلى التوسع الكبير في القدرة الاستيعابية للطلاب لتصل إلى 23 ألف طالب، حيث تم تحقيق ذلك من خلال زيادة قبول الطلاب في الكليات المختلفة وكذلك من خلال تدشين العديد من الكليات الجديدة لتوسيع نطاق البرامج الأكاديمية وتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق التعليم الحديث.

-نجاح إطلاق جامعة "باديا" الفريدة من نوعها بالشراكة مع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري في غرب القاهرة، والاستعداد لافتتاح جامعة "ممفيس" في شرق القاهرة، مما يوسع نطاق تأثير شركة تعليم وأهدافها المتمثلة في تقديم تجربة تعليم بمقاييس ومواصفات عالمية لعدد أكبر من المجتمعات.

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة إن الشراكة لم تقتصر على تحقيق عوائد مالية مجزية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تحويل شركة "تعليم" إلى منصة رائدة متعددة الأصول في مجال التعليم العالي.