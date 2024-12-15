تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين 3 و 6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع في مصرف ابو ظبي الاسلامي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.88 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و50.98 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

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