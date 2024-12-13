صعد 26 قرشًا.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بزيادة 25 قرشًا ، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء و 13.48 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.
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