لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صعد 26 قرشًا.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال أسبوع

11:56 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بزيادة 25 قرشًا ، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.49 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.53 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء و 13.48 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفع جنيه.. سعر الدولار يقفز في 10 بنوك خلال أسبوع

إعلان

إعلان