منظومة ميزة الوطنية للبطاقات تطلق خدمة الدفع عبر أبل باي لعملائها بمصر

إعلان تحريري · خدمة الدفع الأسرع والأكثر أمانا وخصوصية عن طريق هواتف iPhone وجميع أجهزة أبل بما فيها Apple Watch ، وأجهزة iPad وMac

شركة بنوك مصر " EBC " ، المشغل والمطور الرائد للمدفوعات الوطنية ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية "ميزة "، تطلق خدمة الدفع عبر أبل باي لعملائها بمصر، لتنتقل بمفهوم الدفع إلى مستوى جديد يتميز بالسهولة والخصوصية وبدرجة عالية من الأمان لمعاملات الشراء في المتاجر، ومن خلال الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الالكترونية والتطبيقات الذكية. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار حرص منظومة ميزة للبطاقات على طرح وسائل دفع أكثر أمانا وسهولة لعملاء بطاقات ميزة.

تتيح خدمة الدفع عبر أبل باي تجربة مميزة لمعاملات الشراء اللاتلامسية بالمتاجر، حيث يقوم العميل ببساطة بالنقر مرتين على الزر الجانبي وتمرير هاتف iPhone أو Apple Watch بالقرب من نقطة البيع. جدير بالذكر أن جميع عمليات الشراء عبر أبل باي تتميز بأعلى مستويات الأمان حيث تعتمد آليات التعرف على الوجه أو البصمة أو الرقم السري للجهاز، بالإضافة إلى الرقم السري المتغير. هذا وتتميز أبل باي اليوم بالقبول على نطاق واسع بما يشمل القبول لدى متاجر الخضروات، الصيدليات، سيارات الأجرة، المطاعم ومتاجر التجزئة وغيرها من الأماكن.

وأكدت الشركة على أنه بإمكان عملاء بطاقات ميزة إتمام معاملات الشراء عبر أبل باي لدى المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام هاتف iPhone وأجهزة iPad وMac والحصول على تجربة تسوق مميزة ، ودون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو ملء بيانات الاتصال والشحن والفواتير مع كل معاملة، حيث يتميز الدفع عبر أبل باي بالسهولة وتوفير الوقت للعديد من المعاملات اليومية مثل الدفع لخدمة توصيل الطلبات والتسوق عبر الإنترنت والمواصلات ورسوم انتظار السيارات.

لقد حرصت منظومة ميزة على إتاحة خدمة الدفع عبر أبل باي والتي تدعم أعلى درجات الخصوصية والأمان للعملاء حيث لا يتم الاحتفاظ برقم البطاقة على الجهاز أو أي من خوادم أبل، بل يتم تعيين رقم حساب مميز للجهاز، يتم تشفيره وتخزينه بالعنصر المؤمن وهو عبارة عن شريحة معتمدة ومصممة لتخزين بيانات الدفع بأمان على الجهاز، وبما يتوافق مع المعايير العالمية لصناعة المدفوعات.

هذا ويمكن لعملاء بطاقات ميزة تفعيل أبل باي على هواتف iPhone ببساطة من خلال فتح محفظة التطبيقات، tap+، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات ميزة، بمجرد إضافة بطاقة إلى أحد أجهزة أبل المعتمدة يمكن للعميل استخدام أبل باي من خلال هذا الجهاز على الفور.

وأضافت الشركة أنه يمكن لعملاء بطاقات ميزة المصدرة من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إضافة بطاقة ميزة إلى أبل باي.

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