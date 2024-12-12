للشباب وربات المنزل والمهن حرة.. التجاري وفا بنك إيجيبت يطرح حساب بسيط من سن 15 عاما

كتبت- منال المصري:

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت طرح حساب جد تحت اسم "وفا بسيط" للعملاء بداية من سن 15 عاما بشرط يكون حامل لبطاقة شخصية، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وحساب وفا بسيط متاح للأفراد وأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق الشمول المالي.

كان البنك المركزي سمح للبنوك خلال العام الجاري بفتح حسابات توفير للعملاء من سن 15 عاما بعد أن سمحت وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي من هذا السن.

ويقدم "مصراوي" موصفات فتح حساب بسيط في التجاري وفا بنك إيجيبت وفق كل شريحة:

أولا- الأفراد (جميع الأفراد وربات المنزل والشباب):

- حد أقصى لرصيد الحساب: يبلغ 800 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب اليومي: يبلغ 60 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب الشهري: يبلغ 200 ألف جنيه.

ثانيا- حساب نشاط اقتصادي:

- حد أقصى لرصيد الحساب: يبلغ 800 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب اليومي: يبلغ 60 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب الشهري: يبلغ 200 ألف جنيه.

النشاط الاقتصادي يستهدف كل من لديه مهنة حرة مثل ورش عمل (نجار، وصيانة سيارات، ونسيج، وخلافه)، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة (فنانين، ومبرمجين، ومصممي الأزياء وغير ذلك).

وكذلك أنشطة تجارية التي تتمثل في صناعات أخرى (أعمال السمكرة، وصناعات يدوية، وأعمال الكهرباء، وغير ذلك).

ثالثا- حساب شركات متناهية الصغر:

- حد أقصى لرصيد الحساب: يبلغ 900 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب اليومي: يبلغ 80 ألف جنيه.

- حد أقصى للسحب الشهري: يبلغ 400 ألف جنيه.

يستهدف هذا الحساب كل من لديه مشروع تجاري كمصدر للدخل.