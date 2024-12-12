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قفزة الدولار تقود الإسترليني واليورو للصعود بنهاية تعاملات البنوك اليوم

05:30 م الخميس 12 ديسمبر 2024

الاسترليني واليورو

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كتبت- منال المصري:

قفز سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى قياسي بنهاية تعاملات البنوك اليوم تأثرا بارتفاع سعر الدولار، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار قفزة جديدة خلال تعاملات البنوك اليوم ليلامس مستوى الـ51 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات الخميس.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 53.30 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 64.64 جنيه للشراء، و64.79 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

اليورو الإسترليني سعر اليورو مقابل الجنيه سعر الاسترليني مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاع سعر الدولار
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