سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي يسجل مستوى قياسيا اليوم

كتبت- منال المصري:

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية التعاملات اليوم الخميس بين البنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

وجاء ارتفاع العملات العربية تأثرا بزيادة أسعار الدولار الذي سجل قفزات متتالية خلال تعاملات البنوك اليوم مقابل الجنيه.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 164.94 جنيه للشراء بزيادة 51 قرشا، و165.59 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

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