كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الدولار بنحو 26 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء ليلامس الـ51 جنيها، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

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