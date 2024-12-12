لسداد الكتروني.. البنك الأهلي يعلن تقديم خدمة Apple Pay باستخدام iPhone وApple Watch

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه بالتعاون مع شركةApple العالمية خدمة Apple Pay، وهي أحد طرق السداد الإلكتروني الأكثر سلامة وأمانًا وخصوصية، حيث تتيح الخدمة للعملاء تجنب تبادل النقود أو البطاقات الخاصة بهم، وذلك باستخدام الخواص التي يتمتع بها هاتف iPhone لحماية كل عملية.

وبحسب بيان البنك اليوم، أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء حائزي جهاز iPhone أو ساعة Apple Watch إجراء عمليات دفع للاتلامسية، بحيث تكون كل عملية شراء باستخدام خدمة Apple Pay آمنة تماما، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي يستخدم لمرة واحدة.

ولضمان أعلى معدلات الأمان في السداد باستخدام Apple pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية الخاصة بالعميل على الجهاز عند استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم مباشر على خدمة Apple Pay، ولا على خوادم Apple، حيث يتم تخصيص رقم حساب جهاز ويتم تشفيره وتخزينه بأمان في شريحة Secure Element، وهي شريحة معتمدة وفقًا لمعايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان تام على الجهاز، وفق البيان.

ولتوسيع مجال الاستفادة من الخدمة الجديدة، يتم قبول الدفع بخدمة Apple Pay في كافة المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى بالإضافة لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة عن طريق التطبيقات أو على شبكة الإنترنت من خلال متصفح سفاري (Safari) دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة بيانات الشحن.

وتتميز الخدمة بسهولة ضبط إعدادات Apple Pay من خلال فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone والنقر على علامة (+) واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر الخاصة بـالبنك الأهلي المصري بمجرد إضافة أي بطاقة على iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، بحيث يمكن للعميل أن يبدأ في استخدام خدمة Apple Pay على هذا الجهاز على الفور.

ويتمتع العملاء المستفيدين من الخدمة أيضا بتلقي جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك الأهلي المصري الأخرى.