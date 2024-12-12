خطوات تفعيل خدمة أبل باي وطرق الدفع بها في المتاجر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركتا فيزا وماستر كارد العالميتين للمدفوعات الرقمية، اليوم تقديم خدمة "أبل باي" لعملائها في مصر بطريقة سهلة وآمنة ومضمونة وسهلة للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعبر الإنترنت عبر ترميز بطاقات الدفع.

وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

تًسهل خدمة أبل باي الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت وفي وسائل المواصلات ومواقف السيارات، وغيرها من الأمور.

خطوات تفعيل خدمة أبل باي للدفع في المتاجر وفق ما ذكرته فيزا اليوم:

- فتح تطبيق Wallet على هاتفه آيفون، والنقر على "+".

اتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة به من فيزا.

- يضيف العميل بطاقة إلى هاتف آيفون أوساعة أبل أو جهاز آيباد أو جهاز ماك.

- للدفع في المتاجر ليس عليك سوى النقر مرتين على الزر الجانبي لجهازك بالقرب من جهاز الدفع الإلكتروني لإجراء عملية دفع بدون تلامس.

- تتم مصادقة المعاملة باستخدام خاصية بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أو عن طريق إدخال رمز المرور الخاص بجهازك.

- تتضمن المعاملة رمز أمان ديناميكي مميز يُستخدمها العميل لمرة واحدة.

- الدفع باستخدام خدمة أبل باي أصبح مقبولاُ في متاجر البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن غيرها.