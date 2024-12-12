فيزا توفر خدمة "Apple Pay" لعملائها في مصر: طريقة آمنة لـ4 أجهزة

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة فيزا العالمية للمدفوعات الرقمية، اليوم تقديم خدمة أبل باي Apple Pay لعملائها في مصر من خلال ترميز بطاقات الدفع المصرفية وذلك بطريقة آمنة ومضمونة وسهلة للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن العملاء يمكنهم استخدام خدمة أبل باي على هواتف آيفون وساعات أبلو وأجهزة آيباد وماك لإجراء عمليات شراء أسرع وأيسر عبر التطبيقات أو المواقع التجارية الداعمة للخدمة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الاتصال والشحن والفواتير مرارًا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري اليوم الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.



وتًسهل خدمة أبل باي الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت وفي وسائل المواصلات ومواقف السيارات، وغيرها من الأمور.

وقالت ملك البابا، نائب رئيس فيزا ومدير الشركة في مصر، "يعد تقديم خدمة أبل باي في مصر علامة فارقة في رحلتنا نحو توفير ابتكارات الدفع في المزيد من الأسواق، وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار".

وأوضحت "نلتزم بتوفير حلول آمنة ومريحة، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة مع نمط حياتهم المعتمد على استخدام التقنيات الرقمية".

وتحظى طرق الدفع بدون تلامس بالثقة وتلقى رواجًا بالفعل في مصر، وأكدت أنهم متحمسون لتقديم خدمة أبل باي لحاملي بطاقات فيزا، وفق ملك البابا.