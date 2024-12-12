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يلامس 51 جنيها.. الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك خلال منتصف التعاملات

12:13 م الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الدولار

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كتبت- منال المصري:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى له ليلامس الـ51 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس مقارنة ببداية التعاملات في البنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع. بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.83 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا للشراء والبيع.

أسعار الدولار سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
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