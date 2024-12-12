سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه إضغط على اللينك التالي: هنا
فيديو قد يعجبك: