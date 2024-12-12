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سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

11:07 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الخميس في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.47 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.50 جنيه للشراء ، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 9 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

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