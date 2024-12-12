ارتفع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.82 جنيه للشراء بزيادة 56 قرشًا، و164.95 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.80 جنيه للشراء بزيادة 49 قرشًا، و 134.50 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء ، و13.90 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.82 جنيه للشراء بزيادة 26 قرشًا، و 71.15 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا.