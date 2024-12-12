ارتفع في بنك التعمير والإسكان..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتبت- دينا كرم :

ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء ، و50.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء ، و50.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء ، و50.71 جنيه للبيع

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