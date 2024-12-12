ارتفع في بنك التعمير والإسكان..سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتبت- دينا كرم :
ارتفع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفض في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.61 جنيه للشراء ، و50.71 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء ، و50.7 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء ، و50.71 جنيه للبيع
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