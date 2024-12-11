ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي- الأوسع انتشارا بين المصريين- بنهاية التعاملات اليوم بين الينوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 164.39 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و164.91 جنيه للبيع، بزيادة 62 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.50 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.77 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

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