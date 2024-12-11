بنك القاهرة يتيح فتح الحسابات وإصدار البطاقات مجانا بمناسبة مشاركته في اليوم العالمي لذوي الهمم

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة المشاركة بشكل فعال في مبادرات الشمول المالي لذوي الهمم، والتي ينظمها البنك المركزي في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر، احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.

ووفق بيان البنك اليوم، تأتي مشاركته لدعم هذه الفئة وتعزيز المعاملات المصرفية دون فرض متطلبات إضافية، نفذ البنك إجراءات مختلفة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته بين الأشخاص ذوي الهمم.



وتأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال إتاحه فتح حساب "وفر" مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب، إلى جانب إصدار بطاقات مسبقة الدفع وبطاقة ميزة مجانية.

فضلاً عن الإصدار المجاني لمحفظة "قاهرة كاش" وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي المتاحة فقط بالرقم القومي بدءًا من سن 15 عامًا.

وتميز بنك القاهرة بتقديم عرض خاص لذوي الهمم فقط، والذي يتضمن إعفاء بنسبة 50٪ من المصاريف الإدارية للقروض الشخصية.

كما أظهر بنك القاهرة التزامًا قويًا بمساعدة الأفراد من ذوي الهمم من خلال تخصيص العديد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدهم بمسارات يسهل الوصول إليها لكل من الفرع وأجهزة الصراف الآلي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى الموظفون تدريبًا على لغة الإشارة، وتم تخصيص أرقام انتظار خاصة لتقليل أوقات انتظارهم في الفرع، علاوة على ذلك، تتوفر نماذج الخدمات المصرفية بلغة برايل، ويتم تقديم مواصفات المنتج، إلى جانب الشروط والأحكام، على أقراص مضغوطة CD ويمكن الوصول إليها على موقع البنك عبر الإنترنت، إلى جانب خدمة الزيارة المنزلية المجانية المقدمة لجميع العملاء من ذوي الهمم وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، حيث يمكن للأفراد ترتيب زيارة عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك.

خلال الفعالية، شارك بنك القاهرة في العديد من المحافظات عبر أكثر من 30 موقعًا، مثل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب، لتعزيز الوعي بأهمية الشمول المالي والمنتجات والخدمات المالية المتنوعة المتاحة لجميع الفئات.