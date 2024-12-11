خطوات التفعيل.. كافة التفاصيل حول الدفع اللاتلامسي عبر "أبل باي"مع قرب إطلاقها

كتبت- آية محمد:

تعمل 3 بنوك حاليا على تنفيذ تجارب لتفعيل خدمة "أبل باي" التي تتيح للعملاء الدفع اللاتلامسي باستخدام المحفظة الإلكترونية على هواتف "الأيفون"، عبر خدمة ترميز بطاقات الدفع.

قال مصدر مصرفي كبير لمصراوي أمس، إن بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي بدأت إجراء تجارب على خدمة Appl pay لإتاحة خدمة سداد المدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام خدمة ترميز بطاقات الدفع لدى العملاء.

وأضاف المسؤول أن التجارب الحالية على "أبل باي" وسيتم تفعيل الخدمة رسميا في حال نجاح التجارب، ثم تطبيقها على "سامسونج" "وجوجل باي".

وتتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية إجراء معاملات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية- هواتف المحمول- ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطرقة سهلة ومؤمنة.

ما هي محفظة "أبل باي"

أبل باي تعد محفظة رقمية وخدمة دفع إلكتروني مقدمة من شركة آبل، تهدف إلى تقديم بديل آمن ومريح للنقود والبطاقات التقليدية، كما تسمح للمستخدمين إجراء عمليات دفع آمنة وسريعة.

الأجهزة التي تدعم "أبل باي"

كافة هواتف "الأيفون" بجميع الإصدارات بدءًا من iPhone 6 وما بعده، وكذلك أجهزة " iPad"، وغير ذلك من المنتجات التابعة لشركة "أبل".

خطوات تفعيل Apple Pay على الموبايل :

- فتح تطبيق Walletالظاهر على شاشة الموبايل.

- ضغط على زر إضافة بطاقة (+).

- إضافة بطاقة الدفع الخاصة بالعميل ويمكن إدخال البيانات يدويًا أو باستخدام الكاميرا.

- قم بالتأكيد على بطاقة الدفع ويتم ذلك بالتنسيق مع البنك عبر رمز تحقق يتم إرساله إلى الهاتف.

- الموافقة على كافة البيانات قبل إتمام العملية.

حدود الدفع باستخدام "أبل باي"

عادة يحدد البنك المركزي حدود قصوى للدفع اللاتلامسي اليومي دون إدخال رقم سري 1500 جنيه على أن تبلغ قيمة الحركة الواحدة 600 جنيه.

ومن المتوقع رفع قيمة حدود الدفع بعد إطلاق الخدمة وموافقة البنك المركزي.