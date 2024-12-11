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موعد صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري للعاملين بالدولة

12:53 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

صرف رواتب العاملين

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كتبت- منال المصري:

تقترب وزارة المالية من صرف رواتب شهر ديسمبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من ديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وستبدأ المالية صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف رواتب شهر ديسمبر العاملين بالدولة
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