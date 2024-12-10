لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد تراجع الدولار.. سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم

07:20 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الدينار الكويتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:
تراجع سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم مقارنة بنهاية التعاملات أمس بعد أن عكس الدولار اتجاهه الصعودي بالبنوك مقابل الدولار من أمس، وفق بيانات سعر الصرف للعملات الأجنبية على موقع البنك المركزي.

متوسط أسعار 3 عملات عربية بنهاية التعاملات اليوم

الدينار الكويتي: 163.89 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشا، و164.29 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشا.

سعر الريال السعودي: 13.41 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.44 جنيها للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.72 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و13.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

أسعار العملات الدولار الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
خاص| رئيس وزراء سوريا بعد تسليم صلاحياته: سقوط بشار يحتاج دراسة كبيرة