في اليوم المصري الألماني للتنمية.. توقيع اتفاقية مبادلة الديون بـ 30 مليون يورو الأحد

كتبت- منال المصري:

يستضيف سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، يورجن شولتس، يوم الأحد المقبل النسخة الأولى لـ"يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية" لأول مرة، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة بحضور 4 وزراء.

وبحسب بيان من سفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم، فإن الفاعلية ستشهد توقيع اتفاقيات تمويل عديدة، بما في ذلك اتفاقية مبادلة الديون بقيمة 30 مليون يورو، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الأطراف بالتقدم الملموس نحو التنمية المستدامة.

وتشهد الفاعلية حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

ويتضمن جدول الأعمال جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، تديرها الدكتورة ليلى إسكندر.

كما سيتم أيضًا عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW) بتكليف من الحكومة الألمانية بالتركيز على التغيير العادل المستدام.

ستُتاح للمشاركين فرصة الاستمتاع بجلسات تفاعلية تهدف إلى إلهام الحضور وتعزيز التواصل بينهم.

ومن خلال العروض التفاعلية ورواية القصص، سيحظى الضيوف بفرصة الاطلاع على النتائج الملموسة للتعاون المصري الألماني وتصور مستقبل مبني على الممارسات المستدامة والنمو الشامل، مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وبحسب بيان السفارة اليوم، فإن مصر وألمانيا شكلان على مدار سبعين عامًا تعاونًا استراتيجيًا في عدة مجالات، مما يظهر قوة وعمق أواصر علاقات التنمية الاقتصادية والإصرار على الحفاظ عليها وتعزيزها.

ويضم الحدث ممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وتتمحور الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلال الفعالية، سيتم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.