بعد تباطؤ التضخم.. موعد آخر اجتماع للمركزي لحسم سعر الفائدة في 2024

كتبت- منال المصري:

يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال 2024 يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

كان البنك المركزي عقد خلال العام الجاري 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية تضمنت رفع سعر الفائدة 8% على مرتين بواقع 2% في فبراير و6% في مارس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي.



وجاء ذلك قبل أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة خلال آخر 5 اجتماعات على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.



ويهدف المركزي من رفع سعر الفائدة احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار السولار والبنزين التي شهدت ارتفاع 3 مرات خلال العام الجاري.



تباطؤ التضخم

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- الذي يعده البنك المركزي المصري- للمرة الثانية على التوالي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم لأول مرة من 3 أشهر إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.



ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر الجاري.