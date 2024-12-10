بعد تجارب آبل باي.. مصادر: الدفع بسامسونج وجوجل باي في مصر قريبا

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مصرفي كبير لمصراوي إن بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي بدأت إجراء تجارب على خدمة Appl pay لإتاحة خدمة سداد المدفوعات عبر الهاتف المحمول باستخدام خدمة ترميز بطاقات الدفع لدى العملاء.

وأضاف المسؤول أن التجارب الحالية على "أبل باي" وسيتم تفعيل الخدمة رسميا في حال نجاح التجارب، ثم تطبيقها على "سامسونج" "وجوجل باي".

كان البنك المركزي المصري توقع تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل مصر بصورة تجريبية مع أحد البنوك خلال الربع الثاني من 2024، وفق المجلة الاقتصادية الصادرة على موقع المركزي.

وتتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية إجراء معاملات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية- هواتف المحمول- ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطرقة سهلة ومؤمنة.