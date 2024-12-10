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ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163.48 جنيه للشراء بزيادة 1.91 جنيه ، و164.48 جنيه للبيع، بزيادة 1.79 جنيه.

سعر الريال السعودي: 13.40 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و13.46 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.72 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.44 جنيه للشراء بزيادة 74 قرشًا، و 134.09 جنيه للبيع، بزيادة 71 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.8 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش ، و13.87 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.63 جنيه للشراء بزيادة 39 قرشًا، و 71.22 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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