حساب لكل مواطن.. بنوك تعلن وقف الرسوم على فتح الحسابات الجديدة من اليوم

كتبت- منال المصري:

بادر عدد من البنوك بالإعلان عن وقف تحصيل الرسوم والعمولات على حسابات التوفير والجارية للعملاء الجدد بداية من اليوم وحتى 15 من ديسمبر الجاري بمناسبة المشاركة في فعالية ذوي الهمم إحدى فعاليات مبادرة البنك المركزي للشمول المالي أي فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

كما قررت البنوك فتح الحسابات دون الالتزام بالحد الأدنى للرصيد، المقررة في الأيام العادية.

وكل عام يخصص البنك المركزي 6 فعاليات للشمول المالي أمام البنوك للمشاركة في فتح الحسابات للعملاء مجانا دون احتساب أي رسوم.

بنوك بادرت بالمشاركة

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى اعتباراً من 1 من ديسمبر الجاري وحتى 15 ديسمبر 2024.

كما أعلن بنكا القاهرة وhsbc المشاركة في مبادرة ذوي الهمم لمدة أسبوعين من اليوم.

وخلال هذه الفعالية تتيح البنوك حزمة من الخدمات المصرفية الإلكترونية مجانا منها الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي، والمحافظ الذكية، وإنستاباي للتحويلات اللحظية، والحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بحساب العميل، وكارت ميزة مسبق الدفع.