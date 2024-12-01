صافي أرباح بنك القاهرة تزيد 90% مسجلا 8.63 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي ربح بنك القاهرة- المدرج في برنامج الطروحات الحكومية- 90% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 8.63 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.54 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية لبنك القاهرة حول أول 9 أشهر من العام الجاري، زاد صافي الدخل من العائد 61.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 20.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.49 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيراد الأتعاب والعمولات 51.4% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 4.59 مليار جنيه مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

ونما رصيد محفظة قروض وتسهيلات العملاء 15.6% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 187.42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 162.11 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفع صافي رصيد ودائع العملاء 51.4% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى نحو 60.66 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 40.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ويبلغ رأس مال بنك القاهرة المصدر والمدفوع 19 مليار جنيه حتى نهاية أعمال الميزانية في 30 سبتمبر الماضي.