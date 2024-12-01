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للمرة السادسة في 2024.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة مقومة بالدولار غدا

12:48 م الأحد 01 ديسمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري إعادة بيع أذون الخزانة أجل عام (364 يوما) مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار غدا الاثنين، وفق المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم.

ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية على إعادة بيع 6 عطاءات أذون خزانة بالدولار سنويا منذ 2012، بهدف تمويل عجز الموازنة.

كما يعمل المركزي على إعادة بيع عطاءين لأذون الخزانة باليورو خلال شهري أغسطس ونوفمبر من كام عام.

في نوفمبر الماضي باع البنك المركزي أذون خزانة أجل عام بنحو 1.57 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

البنك المركزي بيع أذون خزانة وزارة المالية
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