مسجلة 2.76 مليار جنيه.. أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت تقفز 93.6% في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

قفز صافي أرباح التجاري وفا بنك إيجيبت 93.6% في أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 2.76 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.43 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب القوائم المالية للبنك حول أول 9 أشهر من 2024، قفز صافي الدخل من العائد 52% مسجلا 4.6 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 3 مليارات جنيه بالفترة المقابلة في 2023.

ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 77% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 952 مليون جنيه مقارنة بنحو 538.4 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار البنك إلى أن إجمالي وصلت إلى 114.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 88.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة بنحو 26.2 مليار جنيه أو ما يعادل نسبة نمو 29.6%.

وذلك جاء في ظل تغير أسعار سوق الصرف من 30.9 للدولار في ديسمبر 2023 إلى 48.29 للدولار الواحد في نهاية سبتمبر 2024.

وحقق البنك طفرة كبيرة في محفظة القروض والتسهيلات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024 مقارنةً بمبلغ 44 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 14.6مليار جنيه أي بنسبة نمو 33.2%، وقد ساهم ذلك بشكل مباشر في تعزيز صافي دخل البنك.

وزاد رصيد محفظة الودائع 26.5% في أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى نحو 96.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 76.4مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي لتسجل بذلك زيادة قدرها 20.2 مليار جنيه مصري.

وقد نجحت ادارة البنك في جذب ودائع المؤسسات بزيادة قدرها 14.5 مليار جنيه بالإضافة إلى تحقيق زياد في ودائع الأفراد بنحو 5.7 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بالأرصدة في نهاية 2023.