الودائع بالعملة الأجنبية ببنوك مصر تسجل رقما قياسيا وتتخطي 57 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

نمت الودائع بالعملة الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري- باستثناء البنك المركزي- جارية وغير جارية 12.8% في أكتوبر 2024 على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي نحو 57.1 مليار دولار من نحو 50.6 مليار دولار في أكتوبر 2023 بعد مرور 9 أشهر على تحرير سعر الصرف.

تم احتساب سعر صرف الدولار 30.94 جنيه في أكتوبر 2023 مقابل متوسط 48.64 جنيه لكل دولار في أكتوبر 2024، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي المصري.

والودائع بالعملة الأجنبية تتراوح بين ودائع جارية- مدخرات من عام إلى أقل- وودائع غير جارية- أكثر من عام- وتضم 3 قطاعات هي قطاع الأعمال العام والخاص والأفراد العاديين.

كان البنك المركزي أعلن في 6 مارس الماضي الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف خلال عامين بهدف القضاء على الدولرة واستئناف قرض صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية لسد فجوة النقد الأجنبي ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه.

ودائع جارية

ارتفعت الودائع الجارية بالعملة الأجنبية في أكتوبر 2024 بنحو 5.7% مسجلا نحو 14.1 مليار دولار مقابل نحو 13.33% في أكتوبر 2023.

نمت ودائع القطاع الخاص الودائع الجارية من النقد الأجنبي 3% في أكتوبر 2024 مسجلة نحو 9.6 مليار دولار مقابل نحو 9.32 مليار دولار في أكتوبر 2023.

وودائع الأفراد من النقد الأجنبي نمت بنحو 7% مسجلة نحو 3.81 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 3.56 مليار دولار.

فيما ارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام الجارية من النفد الأجنبي 48.4% في أكتوبر مسجلة نحو 667.7 مليون دولار من نحو 449.9 مليون دولار في أكتوبر 2023.

ودائع غير جارية

نمت الودائع غير الجارية، مدخرات أجل سنة إلى أكثر، 14% في أكتوبر الماضي مسجلة نحو 42.99 مليار دولار مقابل نحو 37.25 مليار دولار في أكتوبر 2023

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ونمت ودائع الأفراد غير الجارية من النقد الأجنبي 15.7% في أكتوبر الماضي مسجلة نحو 30.48 مليار دولار من نحو 26.33 مليار دولار في أكتوبر 2023.

وزادت ودائع القطاع الخاص غير الجارية من النقد الأجنبي 14.6% في أكتوبر مسجلة نحو 9.57 مليار دولار مقابل نحو 8.35 مليار دولار في أكتوبر 2023.

فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال العام معدل نمو وصل إلى 14.8% في أكتوبر مسجلة نحو 2.94 مليار دولار مقابل نحو 2.56 مليار دولار في أكتوبر 2023.